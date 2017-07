Pedro Robledo: "lamentablemente los pibes quedan presos de la mezquindad de la familia Alperovich"

Mientras la provincia se prepara para la visita presidencial de Mauricio Macri, mañana, desde la Secretaría de Juventud Nacional criticaron al gobierno provincial y más específicamente a Sara Alperovich, Directora de la Juventud en Tucumán e hija del ex gobernador.

Pedro Robledo, sub secretario de Juventud Nacional, fue el encargado de realizar estos cuestionamientos durante una entrevista con LA GACETA. Luego de una visita a Los Vázquez, dijo que Alperovich pone obstáculos para que la Municipalidad y la Nación mejoren un predio en ese barrio carenciado: "los pibes de Los Vázquez quedan presos de la mezquindad de la familia Alperovich".

Robledo se refiere a un basural que desde hace años pretenden convertir en un predio para que los chicos puedan jugar y hacer deporte. "Seguimos muy de cerca el tema de la droga y los pibes ahí se están muriendo. No se puede tolerar todo lo que viven", contó el joven que visitó seis veces el barrio al sur de San Miguel de Tucumán.

"Cuando llegamos estaba todo pintado de Alperovich... Te tiene que dar la cara para eso. Los vecinos solos fueron tapando el nombre de Alperovich porque los proyectos quedaron en mezquindad del Gobierno de la Provincia", suguió Robledo que denunció que la Nación envió los fondos necesarios para transformar el lugar pero que nada se hizo con ese dinero, por lo que desde el Municipio pidieron que se directamente se les transfiera dicho predio.

"Ante ese pedido, la respuesta de Sara Alperovich, que me la dijo a mi, fue que de ninguna manera iban a generar una trasferencia al Municipio", disparó Robledo duramente contra el PJ. "En momentos de elecciones ello se olvidan de la patria y piensan en hacer crecer su poder familiar y no en ayudar".

Según el referente, el Municipio y la Nación son los que por el momento se encargan del Barrio y luchan para poder concretar la creación de plazas, luminarias, comedores y todo tipo de centros comunitarios. "El año pasado vinimos a entregar los materiales para que instalen una plaza y el gobierno tardó tres meses sólo para poner el cemento en donde se instalarían las hamacas. Pero a eso lo tuvieron que hacer los vecinos de Los Vázquez. Entonces la situacion es crítica: los pibes abatidos por la droga quedan en el medio de una discusión entre Sara y nosotros".

El Municipio hizo un trabajo enorme que no le corresponde porque los terrenos son de la provincia, y lamentablemente los pibes quedan presos de esta mezquindad de la familia de Alperovich.

No lo van a traspasar al predio, y yo estoy viendo con los abogados de intimar a la provincia porque se está vulnerando las condiciones de la juventud y no me puedo quedar mirando para otro lado. Si es necesario llegar a la justicia para que el gobierno de tucuman devuelva lo que tiene que devolver o que ceda lo denunciaré como responsable de juventud del gobierno nacional.

