Salió a la luz un estremecedor llamado al 911 luego de la muerte del cantante de Linkin Park

La muerte del cantante de Linkin Park el pasado 20 de julio sigue dando que hablar. Chester Bennington tenía 41 años y fue encontrado muerto en su casa de Palos Verdes en California, Estados Unidos.

Murió Chester Bennington, el cantante de Linkin Park



En esta oportunidad, el portal TMZ publicó un audio de la llamada al 911 que se realizó para informar sobre muerte del músico."Estoy trabajando, soy chofer. Acabo de llegar al lugar y su empleada salió y dijo que él se suicidó", explica quien cotidianamente trasladaba en su auto al cantante. Fue el chofer quien llamó a emergencias.

"Yo no lo he visto. Su empleada dijo que lo halló muerto", insiste el hombre mientras las consultas de la agente del 911 que lo atendió se escuchan del otro lado. "Le pregunté a la empleada '¿está frío, caliente?'. Pero me dijo que se había suicidado, se ahorcó", detalla el chofer en el audio.

Detrás de la conversación se puede oír el llanto de la empleada doméstica de Bennington, mientras hablaba con Talinda, la esposa del músico recientemente fallecido.