Maradona: "con la tecnología actual, mi gol a Inglaterra en el '86 no hubiese valido"

Diego Maradona consideró adecuado que la tecnología llegue al fútbol aunque admitió que de haberse utilizado antes, su gol con la mano ante Inglaterra, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, no hubiese sido convalidado.

"Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado. Y te digo más: en el Mundial de 1990 de Italia también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra", se sinceró Maradona en una entrevista publicada hoy en la web FIFA.com.

El ex capitán de la Selección Argentina aceptó que esa falta de tecnología lo benefició. "Tuvimos suerte. Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia", sostuvo el 10.

El ex jugador de Argentinos, Boca, Barcelona, Napoli y Newell's hizo memoria y destacó que no sólo su gol en el '86 no hubiese valido. "¡Ojo que Inglaterra ganó el Mundial del '66 con una pelota que no cruzó la línea! La cosa es para todos", analizó.

El ídolo argentino, campeón mundial en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, dijo que apuesta por el cambio en el fútbol y el uso de la tecnología, al remarcar que el fútbol no se puede quedar atrás. "Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?", sostuvo.

En cuanto a los beneficios que le traería al juego, Maradona afirmó: "en el pasado se decía que perderíamos mucho tiempo, que la gente se fastidiaría. Pero no, la gente se fastidia cuando le cobrás algo que no es. Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo. La tecnología trae transparencia y calidad; y le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos".