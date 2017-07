Estos son los ladrones más rápidos del mundo: te quitan el celular en menos de tres segundos

Tucumán no es el único lugar en el que los celulares son uno de los objetivos principales de los ladrones callejeros. Esto ocurre en casi todas las ciudades del mundo.

Normalmente, estos delitos se cometen mediante arrebatos o aprovechando descuidos. Pero hay ladrones que tienen muy aceitada la técnica para quedarse con los teléfonos.

En San Pablo, Brasil, operan en grupo para confundir a las víctimas que transitan por las calles. Mientras que uno toma velozmente el equipo, el resto distrae a la víctima, que nunca puede descubrir quién le quitó su aparato.

This is how fast a phone can go. You won't even see it first time. pic.twitter.com/bHxRcewYBx

(via @JohnFacer2)