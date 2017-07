¿Lentini seguirá en San Martín? Declaraciones cruzadas entre el goleador y el presidente del "Santo"

"¿Se va o se queda?", es la pregunta que hacen los hinchas de San Martín sobre su goleador, Ramón Lentini. El delantero puso en duda su continuidad en el "Santo", luego de rechazar la propuesta que le hizo la CD de La Ciudadela.

Según lo que le dijo el presidente Roberto Sagra a LG Deportiva, el 22 de junio se le hizo una propuesta económica al representante de Lentini. La suma duplicaría el monto que cobró en la pasada temporada, pero la respuesta desde el entorno del jugador fue negativa.

Busse firma hoy y será un “santo” más



En declaraciones a Radio Continental, el tercer goleador de la Primera B Nacional contradijo al titular de la institución: "si fuera por mí, firmaba ya con San Martín. Siento que no me están valorando. Según Sagra, yo no tengo un buen rendimiento, pero bueno".

"Yo hablé solamente una vez con el presidente. La realidad es que a mi nadie me tiene al tanto de nada. Nadie habló conmigo", añadió Lentini.

Lo cierto es que el delantero no estuvo presente en el partido del domingo ante Gimnasia de Jujuy, en el que los dirigidos por Diego Cagna golearon en el estadio 23 de Agosto, por un esguince de tobillo. ¿Volverá a ponerse la camiseta del "Santo?