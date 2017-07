Conocé a Alejo, el niño de ocho años que donó médula ósea para salvar a su padre

Un niño de ocho años decidió donarle médula a su padre que padece leucemia. "Te extraño, ya vamos a estar juntos", le dice el pequeño Alejo a su papá.

Rodolfo Ferrero tiene 27 años y hace dos años fue diagnosticado con leucemia. Tras una recaída debió ser trasladado a Buenos Aires e internado. Está casado y tiene dos hijos: Alejo de ocho, y Nahuel de dos años, informó el sitio unosantafe.com.ar.

Ni bien se supo que el joven necesitaba de una donación para salvar su vida, Alejo no dudó en ayudar. Tuvo que someterse a estudios, vacunas y hasta debió internarse para poder donar médula. Pero esto no termina ahí. El pequeño deberá repetir la donación pero no duda en hacerlo porque lo único que quiere es "que se salve".

"Es el motor de mi vida", afirmó el padre de Alejo.



La familia Ferrero vive en Puerto General San Martín. Allí se encuentra la mamá de Alejo y Nahuel, junto a los dos niños, mientras que Rodolfo seguirá internado en la capital nacional.