Manzur, sobre la visita de Macri: "no me genera nada porque no sé nada”

“Nadie me habló”, dijo el gobernador Juan Manzur. “(La noticia) no me genera nada porque no sé nada”, añadió. El Gobierno provincial volvió a mostrar indeterminación ante la posible visita de Mauricio Macri a Tucumán para respaldar las candidaturas de José Cano y del resto de la lista de Cambiemos para el Bicentenario, en plena campaña para las primarias (PASO) de agosto.

El Presidente arribará cerca del mediodía a Termas de Río Hondo y de allí se trasladará a Tucumán donde tiene arreglada actividades con jubilados, jóvenes y trabajadores. Durante la tarde retornaría a la Capital Federal.

“Macri está en su derecho de apoyar a quien quiera”.



“Son todas versiones de los diarios y la televisión. No sé nada. Conmigo no habló nadie”, respondió el mandatario ante la consulta de la prensa sobre la presencia del titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Tampoco se explayó sobre los cuestionamientos de Nación por la falta de rendición de fondos por parte de la Provincia, destinados a conservar los bosques nativos. “Hay que rendir los fondos de los bosques”, acotó.

La Nación dice que Tucumán no rinde los fondos para conservar bosques nativos.



Manzur, en cambio, sí se extendió al referirse al resultado turístico durante el receso de invierno. “Estas son las cosas lindas que nos dan alegría y mucho entusiasmo. Es el Tucumán que queremos, que soñamos con Osvaldo Jaldo (primer candidato a diputado por el oficialismo local). Que Tucumán esté lleno, que los bares estén llenos”, manifestó.

La visita de Macri a Tucumán: oficialistas provinciales hablan de una “falta de respeto”.



Según el gobernador, en Tucumán “se batió un nuevo récord en turismo”. “Pensábamos que lo máximo había sido el Bicentenario (en 2016)”, enfatizó.

De acuerdo al Gobierno provincial, los primeros sondeos indicaron que hubo un 2% más de ocupación hotelera respecto del mismo período del año pasado.

El otro candidato por el PJ tucumano, Pablo Yedlin, había criticado al Presidente por su llegada, además de otros políticos de ese frente. "Lo menos que se le pide al Presidente de la Nación es que salude al Gobernador", había dicho.