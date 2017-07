Confirmado: la China Suárez está embarazada de casi tres meses

Eugenia la "China" Suárez confirmó que está embarazada de casi tres meses. Lo hizo en el programa Ponele la firma, que conduce Marcelo Polino en América.

Durante la entrevista, el conductor le consultó si estaba embarazada o no. La China respondió rápido: "No cumplí los tres meses todavía y uno espera hasta los tres meses por un tema médico, no es que uno se haga el misterioso. Me lo dijo Rufina, que cumplió cuatro años el 18 de julio. Me miró, me estaba cambiando y me dijo: 'mamá, vos tenés un bebé en la panza'”.

Suárez está en pareja con el actor chileno Benjamín Vicuña, ex marido y padre de los hijos de la modelo Pampita Ardohain. Por ese motivo, Polino le consultó sobre una foto que ella publicó y luego borró de su cuenta de Twitter. En ella se venía la panza de la actriz con las manos de su hija Rufina y las de los hijos de Vicuña y Pampita, según especificó La Nación.

Ella lo negó y explicó: “a mí me sorprende como alguien dice algo y empieza a correrse la bola y nadie pregunta, nadie chequea. No era mi panza. Estábamos viendo una película en la cama y me pareció un momento lindo y por eso puse esa publicación hablando de mentes vacías, del odio... Es un acto de amor, obviamente era un momento lindo, no soy una mina provocadora, jamás lo haría con menores de por medio, pero bueno evidentemente hay que pensar las cosas cinco veces antes de hacerlas”.