Mirá el primer spot de Cristina Kirchner para las PASO

"Unidad Ciudadana" es el frente electoral en el que la ex presidente Argentina, Cristina Kirchner, competirá en las próximas elecciones legislativas y que estrenó hoy su primer spot de campaña.

El aviso está centrado en la mala situación económica de los argentinos y las medidas del gobierno de Mauricio Macri. La ex presidenta no aparece en el spot ya que no hay imágenes de Cristina ni de otros candidatos en el aviso. "La idea es poner a los ciudadanos por delante de los dirigentes", sostuvieron los creadores.

Lo que se ven son ciudadanos que en su vida cotidiana se ven afectados por las políticas de la administración de Cambiemos (un joven que paga el boleto del colectivo, un jubilado que sale de comprar remedios en una farmacia o una mujer que hace compras en un supermercado). "En estas elecciones el mensaje es tu voto", relata una voz en off.

Cristina Kirchner competirá por una banca en el Senado en la provincia de Buenos Aires.