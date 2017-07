Encontraron ocho muertos y 28 heridos en un camión abandonado en un hipermercado Walmart

Al menos ocho personas fueron encontradas muertas y otras 20 heridas dentro de un camión estacionado en un hipermercado Walmart, en Texas, Estados Unidos. La policía se refirió al suceso como un caso de tráfico de personas.

Los heridos, entre los que se encontraban jóvenes y adultos de entre 20 y 30 años, fueron llevados a un hospital en estado crítico, según fuentes policiales locales.

Los medios afirmaron que entre los muertos hay al menos dos menores de edad. El conductor del camión fue detenido.

La policía fue alertada por uno de los empleados del hipermercado que contó que una de las personas que iba en el vehículo se acercó a pedir agua, según reprodujo la agencia de noticias Télam.

"El trabajador volvió con el agua, llamó a la policía y cuando llegamos encontramos ocho personas muertas en la parte trasera del tráiler. Había al menos 38 personas dentro del camión", detalló McManus, el vocero policial.

Por la tarde del sábado la temperatura en San Antonio había alcanzado los 38° centígrados y sólo después de las 22 (hora local) bajó a 32°.

En estas condiciones las muertes entre quienes viajan ilegalmente desde México a los Estados Unidos son recurrentes, según reprodujo Infobae.

Update 5:22a - SAPD in Walmart parking lot in SW San Antonio where 8 bodies were found inside a trailer, 2 were kids. @KENS5 pic.twitter.com/33QikcelDM