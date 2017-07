Cristina visitó un hospital y dijo "no terminar las obras es de cavernícolas"

"No terminar las obras es de cavernícolas", dijo hoy la precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, al visitar el Hospital Materno Infantil Dra. Teresa Germani, en La Matanza.

La ex presidenta se refirió a la parálisis en los trabajos edilicios en dos centros médicos de ese partido bonaerense: "me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo". "Esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas", añadió.

Estuvieron presentes en la visita al hospital junto a Cristina, el precandidato a senador nacional Jorge Taiana, la intendenta Verónica Magario y el precandidato a diputado nacional Fernando Espinoza.

Según lo que informó la agencia Télam, durante el encuentro con los trabajadores del nosocomio, a Cristina "también comentaron las problemáticas causadas por el incremento de precios generalizado de los medicamentos", los que habrían sufrido un aumento del 200%.

Asimismo, la precandidata resaltó la necesidad de implementar la "emergencia farmacológica ya que no se puede mantener este nivel de incrementos en los costos de los medicamentos que le está desorganizando la vida a la gente".