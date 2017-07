Trump acusa al New York Times de haber hecho fracasar una operación para matar al líder de Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la costumbre de tuitear muy temprano durante la mañana. El mandatario arranca el día publicando en las redes sociales frases que generalmente causan polémica y que, en algunos casos, influyen sobre la agenda política del día. Hoy no fue la excepción: acusó al prestigioso diario The New York Times de arruinar una operación para matar al líder de Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security