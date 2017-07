Sciacqua fue duro con Cabral: "lo revivimos y se comportó como un desagradecido"

Yonathan Cabral firmó el contrato que lo vinculará durante un año con Atlético, que empieza a darle forma a su última línea. Sin embargo, la noticia no cayó demasiado bien en Olimpo de Bahía Blanca, donde el ex Racing se desempeñó durante la última temporada.

Al parecer, Cabral no se fue de la mejor manera del equipo bahiense. El que fue con los tapones de punta contra el joven de 25 años fue el director técnico Mario Sciacqua. "Lo de Cabral no me sorprende. Se veía incómodo en el vestuario", expresó el ex DT de Colón de Santa Fe, en declaraciones al diario digital La Brújula.

Con 25 años y buena talla (1.89), el defensor surgido en Racing es hermano de Gustavo Cabral, que integró la Selección argentina y en la actualidad pertenece al Celta de Vigo, en la Liga española.



Sin embargo, no se quedó solo con esa polémica frase. Sciacqua redobló el cuestionamiento hacia el jugador manifestando que "nosotros lo revivimos futbolísticamente y se comportó como un desagradecido. Lo llamé y me cortó el teléfono".

El central llegó hoy a la provincia para convertirse en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Ricardo Zielinski. En las próximas horas podrían seguir llegando caras nuevas a 25 de Mayo y Chile.