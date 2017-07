El director de "El Motoarrebatador" consideró entendible la reacción del hombre que terminó detenido

Luego de que una de las escenas de la película "El Motoarrebatador" se convirtiera en un tema de relevancia nacional, el director del film consideró entendible la actitud del hombre que entró a robar a un supermercado al confundir la ficción con un saqueo real.

"Creyó que lo que le correspondía era sacar cosas del súper y lo que se estaba llevando eran productos de necesidad", explicó Agustín Toscano, quien sin pretender defenderlo consideró "entendible" la reacción del hombre, que fue aprehendido por la Policía luego de devolver lo robado sin ofrecer resistencia.





"El motoarrebatador" plantea la situación de víctimas, victimarios y los prejuicios de la sociedad, pero según su director "no se focaliza en saqueos, sino en motoarrebatos, y esta es una escena circunstancial en la película".

"El motoarrebatador" plantea la situación de víctimas, victimarios y los prejuicios de la sociedad, pero según su director "no se focaliza en saqueos, sino en motoarrebatos, y esta es una escena circunstancial en la película".





El cineasta insistió en que "el tipo vio lo que parecía un saqueo y desgraciadamente sintió que tenía que participar por necesidad y se metió, pero de alguna forma terminó siendo víctima de lo que nos pasa como sociedad". "Para la mayoría de las personas que pasaban por el lugar eso era una evidente puesta en escena, pero a él le pasó desde otro punto de vista, desde una necesidad y una situación en la que creyó que lo que le correspondía era sacar cosas del súper", añadió en declaraciones a la radio LV12.

Habló la dueña del súper Tiburón: "el hombre no podía acomodar las cosas en la moto"

"Estábamos filmando una escena en la que el protagonista participa de un saqueo y se ve que fuimos bastante realistas en la forma de tratar el tema. Lamentablemente no todo el mundo está atento y como en Tucumán no es normal que se esté filmando una película me parece totalmente entendible el punto de vista del señor que pasó y se metió ahí", detalló sobre lo sucedido en la avenida Siria y Bolivia.





Por último, sostuvo que "todos los prejuicios de la sociedad intentan ponerse en juego para pedirle a nuestros espectadores que se vuelvan a plantear lo que piensan sobre víctimas, victimarios y sobre la ley, porque la verdad son temas que parecen resueltos pero que no lo están".