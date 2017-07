El valor del litro de leche en Argentina, el segundo más caro del mundo

BUENOS AIRES.- El valor del litro de leche vacuna en tiendas y supermercados se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial, sólo detrás de Canadá, según un estudio privado.

El precio del producto "es más que caro", admitió hoy el ministro de Agroindustria argentino, Ricardo Buryaile, que explicó que esta situación se debe a la altísima presión fiscal que sufre la industria láctea.

El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba presentó un ranking con el valor del litro de leche vacuna en el mundo.

El informe determinó que los argentinos pagan el segundo precio más alto para adquirir el producto (U$S 1,55), detrás de Canadá (U$S 1,88).

Entre los primeros veinte lugares se encuentran otros cuatro países sudamericanos: Perú (U$S 1,44), en el puesto 14; Brasil (U$S 1,07), en el 17; Ecuador ( U$S 1,08), en el 18; y Chile (U$S 1,03), en el 19.

Caída del consumo: las ventas en los supermercados bajaron 2,5% en mayo.



El precio del litro de leche vacuna en Argentina se encuentra “desfasado y desequilibrado" del valor internacional, lo que causó un abrupto descenso en su consumo y el encarecimiento de sus (productos) derivados, agregó el Centro de Almaceneros cordobés.

En declaraciones a radio Rivadavia de Buenos Aires, el ministro de Agroindustria dijo que pasadas las próximas elecciones nacionales legislativas, previstas para el 22 de octubre, el Gobierno nacional promoverá una reforma impositiva para bajar la presión fiscal que afecta a la leche y miles de productos en Argentina.

"Hay precios que van desde $ 20 (U$S 1,15 dólares) a $ 25 pesos (U$S 1,44) en el litro de leche. Esto es más que caro", explicó.

Sin embargo, los productores lácteos reciben a cambio de un litro de leche $ 5,50 (U$S 0,32)", dijo Buryaile.

El Gobierno nacional proyecta una inflación del 15% para el próximo año.



Los productores lácteos aseguraron que el sector se encuentra en una crisis que provocó en el último tiempo el cierre de tambos.

Además, según datos de la Subsecretaría de Lechería, en 2016 los argentinos consumieron, en promedio, 40,1 litros de leche por habitante, la cifra más baja desde 2002 y 2003, los años posteriores a la peor crisis económica y social del país. (DPA)