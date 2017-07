La ruta a Simoca seguirá cortada y mañana se verá afectada la feria

Empleados jornalizados de la Municipalidad de Simoca cortan al Ruta 157 en reclamo del aumento en sus sueldos, según ellos prometidos hace dos años por el intendente Marcelo Herrera. Pese a que la manifestación se lleva a cabo de manera pasiva, se da justo en vísperas de una nueva feria de la ciudad, como sucede cada sábado de julio.

"El festival se verá afectado mañana porque cortaremos además de la 157 la ruta 325", informó Carlos More, uno de los manifestantes que se encuentran instalados en el lugar desde la mañana.

Los cortes se mantendrán hasta las 18 de hoy y volverán a las 8 de mañana, también hasta las 18. "Se trata de un reclamo pasivo y cada media hora abrimos la ruta para que la gente pueda pasar. Ellos nos apoyan en nuestro pedido", contó More.

"No queremos tener problemas con los feriantes porque sabemos que ellos también deben trabajar. Por eso mañana dejaremos pasar a todos y luego seguiremos con los cortes pasivos", anticiparon.





Un gran grupo de familias se encuentra en la ruta pidiendo una respuesta por parte de las autoridades. "Cobramos muy poco y el aumento que pedimos es mínimo. Pero ni siquiera así nos dan una solución. Queremos mejorar nuestra situación laboral, servicio de salud y todo lo que en algún momento nos prometieron. Es el intendente el que puede llegar al gobernador para plantearle nuestras necesidades, pero no está haciendo nada", sostuvo More, aclarando que sus reclamos no pasan por una cuestión política. "Sólo queremos poder llevar el pan a nuestras mesas. Todo es por nuestras familias", justificó.