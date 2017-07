Macri hizo un "llamado a la paz en Venezuela" durante la apertura de la Cumbre del Mercosur

El presidente Mauricio Macri formuló hoy un llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta implementación de un calendario electoral en Venezuela. Lo hizo en la apertura de la sesión plenaria de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en la provincia de Mendoza.

"No quisiera dejar de enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano", subrayó en su mensaje dedicado a Venezuela.

Cómo es el plan de Maduro para detener y castigar a los opositores

"Reiteramos el llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta implementación de un calendario electoral", dijo en referencia a ese país.

El mandatario reiteró además la "disposición (del Mercosur) para establecer entre el gobierno y la oposición un grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo proceso de diálogo entre las partes en conflicto".

Macri reafirmó así lo que ayer había manifestado el canciller argentino Jorge Faurie, quien reclamó que Venezuela suspenda su convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Faurie fue un paso más allá y declaró que si no da marcha atrás en esa convocatoria, el bloque recurrirá a "la suspensión permanente de ese país en todos los órganos del Mercosur".

El Gobierno de Maduro rechaza "el intento imperial" de Estados Unidos

Así dejó claro que la reunión de hoy los Estados Parte del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmarán un documento donde le pedirán al presidente Nicolás Maduro que abra el diálogo con la oposición de su país y suspenda la convocatoria a elecciones que la oposición rechaza.

"Algunos lo podrán leer como una expulsión, pero en este momento no tenemos que entrar en si es suspensión de esto o lo otro. Tenemos que hablar de que en Venezuela no hay una democracia. Y lo vamos a ratificar si no hay capacidad de diálogo en Venezuela", sostuvo el canciller.

Faurie, de todos modos, dejó claro que los firmantes del documento serán los cuatro Estados Parte, y aunque invitó a los demás a acompañarlo, dijo que "un proceso de integración tiene que reconocer la diversidad".

"Hay países que tienen diferentes posiciones, pero los cuatro estados somos lo que firmamos y reconocemos que un proceso de integración tiene que reconocer la diversidad. Ahora que cada uno se haga cargo de la diversidad que reconoce", apuntó el canciller, según reprodujo la agencia Télam.

Así, quedó en evidencia la postura de algunos países, con el caso más evidente de Bolivia, que no comulgan con un reclamo de ese tenor al gobierno de Nicolás Maduro.

Reuniones bilaterales

Macri también se reunió esta mañana con sus pares del Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Bolivia, Evo Morales. Fue antes de participar de la sesión.

Se informó en Casa de Gobierno que Macri se reunión a las 9 con Vázquez y que media hora después hizo lo propio con Morales sin que trascendieran detalles de lo conversado.