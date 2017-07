Jimena Barón contó detalles de la relación con Del Potro

Jimena Barón acompañó a Cecilia Bonelli y a Facundo Insúa en el trío de salsa del Bailando 2017. En la previa al baile, la actriz aprovechó para contar algunos detalles de la relación amorosa que mantiene con el tenista Juan Martín Del Potro.

"Él es muy tranquilo. Vivir con un tenista es muy raro. No concentran y dormís con él. No me puedo 'hacer la loca', pero puedo acompañarlo", contó Barón y detalló que a "Delpo" no le gusta usar las redes sociales, por lo que ella es la que siempre tiene que compartir las postales románticas.

A la hora del baile, al trío no le fue demasiado bien. Paula Chaves, la integrante del jurado que debutó, le dijo que los vio un poquito desprolijo y les puso un seis, algo que dejó descolocados a los participantes que se mostraron sorprendidos con el puntaje.

