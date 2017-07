Gladys fue con los tapones de punta contra Rocío Robles

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez parece no estar demasiado de acuerdo con la supuesta relación que tiene su hijo, Santiago Griffo, con Rocío Robles. La cantante fue con los tapones de punta contra la bailarina.

Según el mensaje que leyó el periodista Ángel de Brito al aire, Gladys tildó de mentirosa a la modelo y aseguró que "se acostó varias veces" con el "Bombito", en referencia a Santiago.

Las declaraciones de "La Bomba Tucumana" llegaron en medio de una pelea mediática que empezó Rocío contra Laura Fernández, a la que acusó de haber tenido romances para progresar en su carrera artística. En su cuenta de Twitter, la bailarina de Showmatch hizo una polémica publicación:

Fefe, Cris U, Matias Ale,Soffitti, Hoppe, Bal, Tyago Batistuta, El pollo... acompañado de talento ... a mí no! — Rochi Robles (@rocioroblesOK) 19 de julio de 2017

Pero no quedó ahí. En el programa "Los Ángeles de la Mañana", Robles siguió hablando de Laurita: "yo lo que digo es que me parece una chica linda, que tiene talento, baila bien pero hasta que no hizo todo el juego mediático con Fede Hoppe, no la conocía ni el loro".