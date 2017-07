Noguera se presentó ante la Justicia por los camiones con mercadería: "es escandaloso"

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera (PJ), se presentó esta mañana ante la Justicia Federal luego de que el fiscal Gustavo Gómez interviniera de oficio en la denuncia del supuesto traslado de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a camiones de la Municipalidad de San Miguel Tucumán en un presunto uso electoral.

Noguera afirmó que los camiones bajaron mercadería, electrodomésticos, muebles e insumos para la construcción en el barrio Lomas de Tafí. "Al ser requerida la documentación, los camiones de la Municipalidad se dieron a la fuga y los que quedaron tenían documentación apócrifa", acusó.





A pedido del Fiscal Federal General adjunté documentación a la causa que inició de oficio sobre el uso de prebendas con bienes del Estado pic.twitter.com/BkN9G7fGJZ — Javier Noguera (@javier_noguera) July 20, 2017





"Queremos que este hecho se esclarezca, por eso he pedido públicas explicaciones tanto al intendente Germán Alfaro y a Laura Costa. Queremos que nos den una explicación satisfactoria de este tema. El intendente ha dicho que no sabía qué hacían sus vehículos ahí. A mí, como intendente, eso me parece poco satisfactorio. Yo sé dónde están mis vehículos por el GPS", manifestó.





Noguera tildó el caso de "escandaloso" y consideró poco satisfactorias las explicaciones de Costa, quien afirmó que se trataban de "ayudas urgentes" de la Nación para familias carenciadas. "Argumenta que son ayudas urgentes que se ha relevado en el mes de diciembre. No sé qué tan urgente puede ser una ayuda que demora siete meses en tramitarse", lanzó.

"Queremos saber de qué se trata, por qué ha hecho esto, cuáles son las familias beneficiadas, por qué el intendente Alfaro tiene una versión contradictoria a la que ella sostiene. Ellos mismo hace dos años nos acusaban sin pruebas de estos hechos que están ocurriendo a menos de 25 días de las elecciones", dijo el jefe municipal taficeño.

Consultado por la prensa, Noguera indicó que sospecha que podrían tratarse de prebendas electorales. "Entiendo que el fiscal también (lo sospecha), por eso ha actuado de oficio. Es escandaloso que esta maniobra se haga a plena luz del día, en una calle de Tafí Viejo, sin ninguna documentación al ser requerida, y la que presentan es apócrifa. Que ella no dé explicaciones como funcionaria y como abogada no deja de sorprender", concluyó.