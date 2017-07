¡Un asco! Estuvo 20 años sin lavarse los dientes y así quedó

Lavarse los dientes forma parte de la higiene cotidiana. Pero para Jay, de 21 años, la salud bucal no es prioridad. De hecho, nunca agarró un cepillo dental.

El joven se presentó en un reality británico llamado "Embarrasing Bodies" (Cuerpos embarazosos) para exponer su historia y recibir ayuda. Sucede que su boca es un desastre porque nunca se lavó los dientes.

El joven explicó que cuando se percató del pésimo estado de su boca, sintió vergüenza y nunca fue al dentista.

"A lo largo de los años, he comido la comida equivocada, he bebido muchas gaseosas y realmente no he cuidado de mis dientes, realmente no los cepillé ni usé hilo dental o algo así", contó Jay.



Frente a las cámaras fue revisado por uno de los profesionales del ciclo y le realizó una limpieza profunda para extraer de su dentadura rastros de comida acumulados y endurecidos por los años, sarro y placas.







El dentista le comunicó a Jay que 11 de sus dientes estaban podridos, por lo que debería realizarle un proceso complejo para poner su boca por primera vez en condiciones.

El tratamiento duró cinco meses durante los cuales le pusieron implantes. Finalmente, todo cambió.