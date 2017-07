La madre de "El Polaquito" denunció a Lanata: "no quiero que lo traten de asesino"

Fernanda, la madre de "El Polaquito", denunció penalmente al periodista Jorge Lanata y al secretario de Seguridad del Municipio de Lanús Diego Kravetz, por violaciones a los derechos de su hijo. Por su parte, Juan Grabois, dirigente piquetero vinculado al papa Francisco, denunció que el chico había sido secuestrado antes de la nota por la Policía y que ésta le había dictado lo que tenía que contar ante las cámaras.

El domingo, en el programa "Periodismo para todos", la producción puso al aire una entrevista que le realizaron al nene de 12 años que admitió que robaba, que mató y que se drogaba desde más chico. Luego, las acusaciones remitían a que el niño había sido secuestrado antes de la nota y que tenía serios problemas de salud mental.

Su madre contó la historia del niño que coincide en algunas declaraciones que él hizo ante las cámaras.

"La escuela me dijo que no podía ayudarme. Lo medicaron pero no sirvió", se lamentó y agregó: "lo que quiero es que lo ayuden. No quiero que lo traten como asesino", afirmó y contó que ella trabaja en una planta que clasifica la basura y que cobra $8.300.

El niño había dicho ante las cámaras que en su casa vivían 23 personas en Lanús y que su padre está preso, cosas que reconoció la mujer.

El papá está preso desde que El Polaquito tiene 10 meses. Él lo fue a visitar (...)", detalló.



Luego Grabois denunció a Lanata en el Tribunal de Lomas de Zamora luego de una fuerte discusión con insultos incluidos en Radio Mitre, en el programa del periodista y conductor del programa de "El Trece".

En la denuncia, la madre "El Polaquito" manifestó que ni ella, ni ningún familiar autorizó que el niño fuera "expuesto mediáticamente".

Quién es "El Polaquito"

Es un chico de 12 años acusado de robar un jardín de infantes y que, según lo que declaró en la entrevista en el programa "Periodismo para Todos", vive junto a 23 personas en una casa en Villa Caraza, en una zona humilde de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

Contó que su padre está preso, que se droga desde muy chico y que dejó la escuela. Además confesó haber matado a una persona y que roba para tener sus propias cosas.

“Yo tengo más años que los que entrenaron ellos; no saben manejar una pistola", contó a la cámara refiriéndose a los uniformados de la fuerza municipal.



"El Polaquito" terminó la entrevista diciendo que no le tiene miedo a nada.