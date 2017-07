Alfaro, sobre las denuncias de clientelismo: "está preocupado por Cano y Ávila ganarán en Tafí Viejo"

“El fondo de la cuestión es que el intendente de Tafí Viejo está preocupado porque ganarán en esa ciudad José Cano y Beatriz Ávila (el radical y su esposa son precandidatos a diputados). Esa desesperación lo lleva a hacer este tipo de cosas. Que Noguera se preocupe por su ciudad”. El jefe municipal de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Cambiemos), respondió así a la denuncia de su par taficeño Javier Noguera (PJ), quien había dado cuenta de que en las calles de Lomas de Tafí detectaron el traslado de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a camiones de la capital para un presunto uso electoral.

Un fiscal investiga si hubo clientelismo en un reparto de mercadería

“Tengo muchísimos camiones y como intendente la verdad que no sé cuándo salen, en eso están los secretarios y directores. Seguramente si la delegada del Ministerio de Desarrollo de la Nación (Laura Costa) nos pide la colaboración, seguramente deben haber ido. También lo hace con otros municipios, como Las Talitas, que le prestó el personal”, explicó al ser consultado sobre qué hacían los vehículos en otra jurisdicción. Rechazó que los materiales se empleen para la campaña con vistas a las PASO del 13 de agosto.





EN LOMAS DE TAFÍ. Un camión del municipio capital en Tafí Viejo.



“Contradicciones”

Noguera evitó responder a las consideraciones políticas del dirigente de Cambiemos, pero reiteró que espera una explicación que aclare el episodio ocurrido en su ciudad. “Me interesa que este hecho se esclarezca ante la opinión pública y la Justicia Federal. Porqué se estaba produciendo este traspaso de mercadería y bienes del Estado de camiones particulares a vehículos de la capital; a lo demás lo sabremos en las elecciones de agosto y octubre”, expresó.

El fantasma del clientelismo: un intendente denuncia el traslado irregular de mercadería

Afirmó que un intendente no puede no saber dónde están las unidades municipales, como dijo Alfaro, y añadió que en su administración los vehículos cuentan con GPS para poder controlar mejor su uso. “Si es como dijo Costa, que la asistencia era para repartir en capital, cómo puede no saber eso el intendente. Además, la contradijo abiertamente, porque ella dice que fueron relevadas las necesidades y no puede hacerse esa gestión sin el intendente”, concluyó al subrayar las supuestas incongruencias.





EN LOMAS DE TAFÍ. El operativo que disparó la polémica.