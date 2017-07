Cambiemos y el massismo llegaron a un acuerdo para expulsar a De Vido de Diputados

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvió hoy postergar el debate por la expulsión de Julio De Vido para el martes próximo con la intención de concretar una sesión especial para el miércoles siguiente. Hoy debatieron durante cinco horas, pero no llegaron a un dictamen de mayoría.

En la discusión, Cambiemos y el Frente Renovador se mostraron de acuerdo en expulsar a De Vido, aunque no coincidieron respecto de si la metodología es por "inhabilidad moral", como plantea la oficialista Elisa Carrió, o a través de un "juicio político", como propone el massismo.

"Nunca he sido condenado por ningún delito", se defendió De Vido

"Se va a dictaminar el martes y habrá sesión especial el miércoles", anticiparon fuentes legislativas. De Vido fue citado para el martes a las 12, según la agencia DyN.

El ex funcionario kirchnerista y actual diputado es el blanco de una embestida política que busca sacarlo del Congreso a causa de la gran cantidad de causas judiciales en las que está implicado.

Cruces en la sesión

Al inicio de la reunión de hoy, que fue presidida por Pablo Tonelli (PRO), Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) defendió su proyecto por el cual propone la expulsión de De Vido al señalar que es un escándalo moral que un procesado por la tragedia de Once esté sentado junto al resto de los legisladores en el Congreso.

"¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y procesado por la muerte de 51 personas, siga en su banca?", se preguntó la integrante de Cambiemos, según la agencia Télam.

Durante su exposición, Carrió mantuvo un cruce con la diputada del FPV-PJ, Diana Conti, quien pedía la palabra para expresar la postura de ese bloque y la líder de la CC no quiso conceder la interrupción y disparó: "No le concedo ninguna interrupción, no puede hablar, voy a exponer yo. Cuando termine, ustedes pueden hablar de lo que quieran, acusarme a mí de lo que quieran. Si están sacados es un problema de ellos”

De Vido negó haber amenazado al Gobierno con un carpetazo

"Si De Vido necesita más descargo, lo tendrá: no está en el espíritu de Cambiemos violar ningún derecho suyo. Si quieren citarlo con cada uno de los argumentos para que haga el descargo, no hay ningún problema, se decide al final. Porque esta comisión va a consensuar la exclusión de De Vido", dijo.