Fede Bal y Laurita Fernández frente a frente y a punto de besarse

La previa de cada aparición de Federico Bal y Laurita Fernández en el Bailando 2017 siempre está dirigida a su posible reconciliación como pareja. Esta vez, con Emilia Attías como invitada en la salsa de a tres, Marcelo les propuso un juego peligroso en la pista del programa.

Antes de aceptar la prenda del conductor, Attías opinó acerca de la ex pareja en base a lo que pudo observar en los ensayos y ella manifestó que está claro que quieren remontar la situación.

"Si hay amor de verdad, no sé, habría que evaluar si se perdona. Esto recién arranca. Puede ser recurrente también. Él es muy simpático y se nota que la quiere mucho. Si no es repetitivo se perdona rápido, capaz están a punto de volver", explicó la esposa del Turco Naim.

El juego que propuso Marcelo fue el siguiente: que se pongan cara a cara, se miren las respectivas bocas y se den un beso esquimal (con la nariz) ¿El motivo? El mismo Fede Bal lo explicó:

"No podemos mirarnos a la boca. Cuando éramos novios nos mirábamos mucho la boca. A mí me empezó a gustar mucho. En los ensayos no vale mirarse la boca porque vamos a un lugar que a mí me vuelve loco", contó.