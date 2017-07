Tevez: "un día me levanto y quiero volver a Boca, pero al otro día digo que no"

Carlos Tevez, uno de los máximo ídolos de Boca y actualmente en el fútbol chino, aseguró hoy que todavía no decidió si volverá al club a fin de año, tal como había adelantado el presidente Daniel Angelici. "No tengo decidido si voy a volver a Boca. Quiero disfrutar estos meses en Shanghai y después me sentaré con mi familia y veremos que es lo mejor", manifestó Tevez en una entrevista desde China.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, adelantó hace unos días que "creía" que Tevez volvería a jugar en el "xeneize" en enero pero el "Apache" no descartó quedarse "un año más" en Shanghai Shenhua. "Sé como están las cosas allá y es difícil. Si vuelvo tengo que seguir demostrando y siendo ejemplo. Tengo que pensar en volver en buen nivel", explicó Tevez, de 33 años, que afirmó estar "feliz" en China pero en deuda en cuanto a lo futbolístico.

"Acá todavía están esperando que arranque pero me tratan bien", contó el experimentado jugador que, a la vez, detalló como sería una posible salida del club chino. "Tengo contrato por dos años. Por eso hay que ver muchas cosas porque no es que cuando yo quiero, me voy. Boca tendrá que pagar una cláusula para mi salida. No es simple", advirtió.

"Veremos si la cabeza me da para jugar dos años más. Si vuelvo a Boca tengo que seguir demostrando, no es solo estar en la cancha. Eso no alcanza", sostuvo. "La verdad, un día me levanto y quiero volver pero al otro día digo que no. Mi cabeza está así", confesó Tevez.

"Tengo que volver mejor que antes porque en Boca hay que rendir siempre. No quiero ir para quedarme a robar, es el club que amo. Cuando no estaba bien di un paso al costado", remarcó sobre la decisión de irse en medio del torneo que luego conquistó el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

"Fue un año y medio agotador. Estaban todos peleados con todos. Jugadores contra periodistas, dirigencia por un lado y jugadores por el otro. Yo traté de acercar a la gente y dar la imagen de un club unido", recordó sobre el rol que tuvo fuera de la cancha durante su última etapa. "No podía tener un día malo porque era tapa de todos los diarios", se quejó, pero mantuvo la incógnita a cerca de lo que pasará en el futuro.