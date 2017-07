Racing busca más refuerzos y crece el malestar de los jugadores desafectados

BUENOS AIRES.- Racing busca sumar al colombiano Andrés Ibargüen mientras se profundiza el malestar de los jugadores desafectados por el entrenador Diego Cocca. El último caso fue el del lateral volante Gastón Díaz, quien se presentó a entrenar y Cocca le indicó que debía hacerlo en el predio "Tita Mattiussi", es decir con los otros jugadores desafectados.

Si bien Díaz no habló sí lo hizo Federico Vismara, el volante que no jugó desde que llegó Cocca, a quien no le endilga haberlo dejado fuera del equipo sino se quejó por la desprolijidad de la convocatoria para la pretemporada.

"Cuando llegó Diego me dijo la situación mía y no tengo nada que recriminarle, pero sí cuando se arrancó la pretemporada", sostuvo Vismara por TyCSports. El exjugador de Huracán consideró que debieron decirle que estaban marginados "el día que nos fuimos (de vacaciones) y no el día que teníamos que presentarnos".

Vismara dijo que el lunes tuvieron que bañarse con agua fría pese a las temperaturas gélidas aunque optó por "meterle la mejor onda".

Augusto Solari fue el último refuerzo que se incorporó a Racing y que suma a Egidio Arévalo Ríos, Juan Patiño, Lucas Orban y Renzo Saravia. Se esperaba en la dirigencia noticias sobre la propuesta de Racing de comprar el 80 por ciento del pase de Ibargüen en U$S 4 millones por el 80% del pase.

Racing vendió fuerte en este mercado entre Marcos Acuña y Gustavo Bou. (DyN)