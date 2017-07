Cámara oculta: un policía le apagó las luces de la camioneta durante un control

Con una cámara oculta, un viajante salteño registró el momento en que un policía tucumano de un control vial en la ruta nacional 157, muy cerca de Manuela Pedraza, le apaga las luces de la camioneta. Según el denunciante, la intención es multar a los conductores porque supuestamente circulan sin las luces reglamentarias.

El hombre realizó la denuncia a través del número de WhatsApp de LA GACETA (381 5870289) con el video correspondiente. En diálogo con este diario, afirmó que todo sucedió el pasado martes y que ya había tenido dos experiencias similares. Por ese motivo decidió filmar el control con una cámara escondida.

En las imágenes se ve a un policía que le pide al chofer los documentos del vehículo. En un momento, aprovechando que uno de los papeles le cubría las manos, el uniformado fue registrado mientras giraba la palanca de las luces de la camioneta.

El denunciante afirmó que los agentes suelen distraer a los conductores para realizar la maniobra. Y que, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no intentaron multarlo porque no lograron apagar completamente las luces.

Consultado por este diario, el hombre afirmó que lo mismo le ocurrió a sus compañeros de trabajo. "Le dije (en otra oportunidad) por qué me apagó las luces y me dijo que era para verificar el estado. Esta vez no pudo apagarla del todo. Tengo compañero de trabajos a los que le pasó lo mismo. A ellos les bajaron (las luces) y le hicieron multa", concluyó.