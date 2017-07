El accidente con el vestuario que tuvo Flor Marcasoli en el Bailando 2017

El vestuario le jugó una mala pasada a Florencia Marcasoli, quien anoche formó el trío de salsa junto Mariela "La Chipi" Anchipi y Mauro Caiazza en el Bailando 2017.

Antes del baile, la morocha habló de la relación que tuvo con Federico Bal: "estuve de novia con él, después el tiempo pasó y nos reencontramos este verano. Él me decía que estaba solo, entonces yo compartí con él muchas situaciones. En su primera gala aquí, él no me nombró y en varias ocasiones me ninguneó".

A la hora de saltar a la pista, la modelo brilló pero en el final de la coreografía se le escapó un pecho. Marcasoli hizo un topless que quedó registrado en las cámaras durante varios segundos. El conductor Marcelo Tinelli actuó rápidamente y la tapó con su saco.

La ahora novia de Esteban "Bam Bam" Morais fue elogiada por el jurado. Ángel de Brito y Carolina "Pampita" Ardohain le pusieron un 10.