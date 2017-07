Por qué hoy se celebra el Día Mundial del Emoji

Google, Twitter, Apple y cientos de miles de usuarios de Internet celebran hoy el Día Mundial del Emoji, un festejo que desde 2014 oficializó el fundador de Emojipedia, Jeremy Burge, que homenajea el uso de estos símbolos creados por el japonés Shigetaka Kurita en la década de 1990, cuya originaria colección fue de 176 piezas y hoy superan las 2.500.

A la cabeza de la tendencia mundial en Twitter, el hashtag #WorldEmojiDay recolectó hoy las publicaciones de cibernautas de todo el mundo, entre ellos Tim Cook, CEO de Apple, quien anunció los nuevos emojis que estarán incluidos en los sistemas operativos (en celulares y computadoras) de la gigante tecnológica desde fin de año, entre los que hay zombies, dinosaurios, hombres barbudos y mujeres que amamantan.

Happy #WorldEmojiDay! We’ve got some new ones to show you, coming later this year! https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG