Sin el ecuatoriano Mina, River volvió a entrenarse en la fría mañana de Ezeiza

BUENOS AIRES.- River Plate volvió hoy al trabajo en la mañana fría en Ezeiza, con los cuatro refuerzos, dos de los cuales debutaron en la Libertadores, con Alexander Barboza y Nicolás Bertolo a observación del entrenador Marcelo Gallardo y sin el ecuatoriano Arturo Mina.

Contrariamente a otros clubes, por lo sinuoso del calendario del fútbol argentino y su falta de compatibilidad con el sudamericano, River utilizó a sus refuerzos antes del receso de descanso, por caso Ignacio Scocco y Javier Pinola.

A ellos se le sumaron Germán Lux y Enzo Pérez, quienes hoy estuvieron en el River Camp de Ezeiza, bajo un sol que poco atenuó la gélida mañana.

También volvieron de sus préstamos el defensor Barboza, de buen torneo en Defensa y Justicia, y el atacante Bertolo, en Banfield, y cuyo futuro en River dependerá de lo que decida Gallardo.

Con Sebastián Driussi transferido por 15 millones de euros al Zenit de San Petersburgo, y el uruguayo Iván Alonso, buscando competencia en otro destino, al ecuatoriano Mina se lo esperaba pese a que no es tenido en cuenta ya que es futbolista del club.

Sin embargo, Mina permaneció en Ecuador a la espera de un contrato con otro club. "Nadie me llamó para que me presente a entrenar", justificó Mina y recordó que Gallardo le comunicó que "no iba a contar" con él en el próximo torneo que se iniciará en agosto.

El plantel se sometió a análisis de sangre y estudios de fuerza antes de salir al trotar y hacer ejercicios en una de las canchas del complejo.

Mientras espera poder sumar al uruguayo Nicolás De los Santos, River entrenará otra vez mañana en Ezeiza y el miércoles partirá hacia Orlando para realizar la pretemporada al cobijo del calor del verano boreal. (DyN)