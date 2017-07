Violencia de género: en la última semana se denunciaron al menos seis casos en Tucumán

El caso del hombre que hirió a su novia y que luego fue golpeado brutalmente por sus cuñados volvió a poner relieve los hechos de violencia de género que se producen a diario en Tucumán.

De hecho, en la última semana, al menos seis situaciones de este tipo fueron denunciadas en la Policía. La mayor parte de ellos se produjo entre el sábado y el domingo.

Mantuvo a su ex pareja encerrada en una habitación durante dos días

En esta situación hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje de casos de violencia de género que no son denunciados por sus víctimas.

1- Se encontró con su ex pareja y él le quebró una pierna a golpes

Una mujer de 52 años de la localidad de Tapia -Burruyacú- iba caminando por la esquina de su casa cuando se encontró a su ex pareja, un hombre de 41. Luego de charlar un rato, él -según la denuncia de ella- se puso violento y comenzó a pegarle con un objeto en distintas partes del cuerpo, lo que le generó una fractura de tibia y peroné en una de las piernas. Tras los golpes, el hombre la dejó sola y tirada en la calle. Ante los gritos de auxilio, los vecinos de la zona llamaron a una ambulancia que la trasladó hasta el hospital Avellaneda de la capital, y luego al Centro de Salud. Desde la fiscalía de turno se ordenó a la división Delitos Contra las Personas -a cargo de Marcelo Sallas y Christian Peralta- que encontraran y detuvieran al atacante. Desde la División Delitos Rurales les llegaron datos fundamentales: les dijeron la dirección del hombre buscado y el sobrenombre, “Hormiga”. Los policías encontraron al hombre cuando caminaba por la vía pública y lo detuvieron. Quedó alojado en la Dirección General de Investigaciones (ex Brigada).

Denuncian que un policía federal abusó de su sobrina

2- Amenazó a su ex esposa y se llevó al hijo que tienen en común

Una mujer de 31 años de Lules denunció que su ex pareja y su ex suegra la habían agredido hace 10 días, y que el hombre la amenazó esta semana. Además, le dijo a la Policía que su ex aprovechó que ella no estaba en su casa para ingresar y llevarse al hijo menor de edad que tienen en común. Por este motivo, luego de una investigación, la Justicia envió al Grupo Cero a irrumpir en la casa del agresor y quitarle al niño. Al llegar a la casa, encontraron al menor. Por otro lado, los efectivos le informaron que no podía acercarse a menos de 200 metros de su ex, de los familiares de ella ni de su casa, por un plazo de, al menos, un mes. El niño, en tanto, fue entregado a su madre.

3- Quedó detenido por amenazar a la madre de su hijo

La Oficina de Violencia Doméstica recibió el viernes la denuncia de una mujer de 30 años, quien explicó que el padre de su hijo -un hombre con en el que se encuentran separados- la había amenazado de muerte con un arma de fuego. El Juzgado de turno ordenó que allanaran la casa del supuesto agresor y lo detuvieran. Un equipo de Delitos contra las Personas se presentó en el barrio 130 Viviendas, pero a partir de algunas averiguaciones pudieron saber que el hombre al que buscaban estaba en el barrio Falivene. Al trasladarse a este lugar, encontraron a un hombre en la vereda. Cuando le preguntaron sobre sus datos personales, resultó ser la persona que buscaban, por lo que se lo notificó de la orden de detención que tenía en su contra y se lo esposó. Se trata de un hombre de 53 años, quien quedó alojado en una celda de la ex Brigada.

Acusan a un asaltante de asesinar a su esposa mientras sus hijos dormían

4- Agredió a su madre y causó destrozos en su casa

Un llamado al 911 alertó a una patrulla sobre una situación violenta que se vivía en la calle Las Piedras. Cuando los efectivos llegaron al lugar, vieron que en el frente había un muchacho que, a los gritos, insultaba y amenazaba a su madre con pegarle con ladrillos. Los efectivos lo redujeron y la mujer contó que el agresor ya le había pegado a ella y había causado destrozos en el interior. Quedó aprehendido.

5- Quiso destrozar la puerta a machetazos

Una joven de 24 años estaba durmiendo en su casa de Villa Benjamín Aráoz con su hija, hasta que llegó su ex y comenzó a gritarle desde afuera que era una prostituta y que la mataría. Luego comenzó a golpear la puerta con un machete. La madre del agresor se interpuso para que frenara, pero él la desmayó de un golpe. Luego, le pegó una trompada en la mandíbula a su ex pareja y se fue, asustado.

6- Hirió a su novia y le dieron una paliza

Un joven de 19 años se encuentra internado desde el sábado en el hospital Padilla con un policía en la puerta de su habitación: es que se encuentra aprehendido por violencia de género, y por la misma razón recibió una feroz paliza que incluyó golpes de puño y heridas de arma blanca.