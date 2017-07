El día en que Chayanne le regaló flores a Mercedez Paz

Mercedez Paz será recordada siempre por sus grandes logros en los courts. La tucumana, ex tenista profesional, fue la primera campeona nacional en el circuito WTA y en una entrevista que concedió al programa "Club 3 de Febrero", de Radio Fish, contó una anécdota inolvidable.

"Cuando viajaba de Miami a Puerto Rico para disputar uno de los torneos, en el mismo vuelo estaba Chayanne", recordó Mercedes, que en ese entonces tenía apenas 19 años. "Puse mi raquetero en el pasillo, y él estaba del otro lado. '¿Tocás el violín?', me preguntó. 'No, juego al tenis', le dije", siguió la campeona.

Durante el vuelo charló con quien años más tarde sería uno de los cantantes latinos más famosos y reconocidos en el mundo. "En ese torneo llegué a la final y cuando volví a la habitación ¡tenía un ramo de flores de Chayanne!", rememoró Mercedes con alegría durante la nota.

"A todo esto, yo no sabía quién era, hasta que una amiga me cuenta, y a partir de allí me hice fanática", sonrió la gran representante tucumana de los courts una de sus tantas anécdotas de cuando, por sus logros en el tenis, era bien reconocida en la provincia.

