Macri, sobre el conflicto de PepsiCo: "no se puede tomar una fábrica y defenderla a piedrazos"

El presidente Mauricio Macri cuestionó a los empleados que tomaron la planta de Pepsico en Buenos Aires. Dijo que el traslado de la fábrica había sido acordado con el gremio y que el que originó los problemas fue un pequeño grupo de personas.

"Los impuestos nos están matando a los argentinos"

"No se puede tomar por la fuerza una fábrica y defenderla a piedrazos, sillazos y con mesas que hirieron a policías que hubo que internar. La violencia es lo peor que puede existir en una sociedad, y tenemos todos que entender que hay que sentarse en una mesa y dialogar", dijo Macri.

La Justicia les dio la razón a los empleados de PepsiCo

"Estamos todos trabajando para que el empleo crezca y si una fábrica se muda de lugar, y arreglaron con el gremio, con (el titular del gremio de la alimentación Rodolfo) Daer la indemnización... quedaron 20 que no arreglaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal", afirmó el mandatario en declaraciones a radio Mitre que fueron reproducidas por las agencias DyN y Télam.

Cinco conceptos de Macri sobre temas políticos calientes

"Aquellos que crean que tienen un mejor modelo para organizar el país, y es atendible porque para eso estamos en democracia, que se presenten a elecciones, que ganen una elección y apliquen las reglas que creen que son las mejores", concluyó.