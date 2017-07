Escándalo: revelan mensajes de Amalia Granata pidiendo plata para militar en política

Con un chat telefónico entre manos, la periodista Mercedes Ninci lanzó acusó con un duro mensaje a Amalia Granata: "hay una candidata que habla mucho de los pobres, de la villa, de su solidaridad con los que no tienen, pero para recorrer Santa Fe pedía que le paguen el avión y un hotel paquetísimo”, anunció en el programa El diario de Mariana.

Su prueba es un mensaje que Granata le envió a Soledad Diez de Tejada, prima de Bárbara Diez (la esposa de Horacio Rodríguez Larreta).

“Avisame el recorrido y te paso el DNI para el avión y la reserva del Ros Tower. Ayer tuve que renunciar a la radio porque no me cambiaban los miércoles. Son 15 mil, más 10 mil de la chica”, le escribió la modelo a Diez de Tejada, quien coordinaba la campaña. Pasándolo en limpio: además del pasaje en avión y el alojamiento en el hotel más exclusivo de Rosario, le pedía el dinero que le pagaba una FM por una participación semanal más un plus para la niñera que cuida a su bebé, Roque Squarzon.

Y aquí no es correcto usar el potencial: el chat existió, como admitió la propia Granata. Pero haciendo varias salvedades. “Es del año pasado, cuando empezaba a militar”, arrancó diciendo Amalia, quien se comunicó telefónicamente con el progama de El Trece.

“Ella (por Díaz de Tejeda) me exigía que tenía que ir más días (a militar). ‘Bueno, mandame la plata extra para pagar niñera y pasajes’, le dije. Pero no es que exijo eso para ir a militar. De hecho acabo de venir en bus de Santa Fe. A veces voy en mi auto y si puedo me pago el avión. Pueden ir a la estación de colectivos de Rosario, donde estuve tomando un café y sacándome fotos con la gente. Me tomé El Rosarino, que sale 400 pesos”.

Tras marcar sus diferencias con Díaz de Tejeda, de quien se alejó porque no le gustaron “cosas de esta señora”, Amalia explicó que en Rosario tiene un departamento propio, y también puede alojarse en la casa de su mamá. “Yo no vivo de la política sino de mi trabajo. Y el tiempo que le destino a la política es el que puedo, porque tengo que seguir trabajando (en Buenos Aires)”, argumentó.

Y entonces, Granata se cruzó con Ninci. Tras denunciar operaciones políticas en su contra porque tuvo aceptación entre la gente, describió sus recorridos por la provincia: “Yo me embarro”. “Sí, pero después tenés un hotel cinco estrellas para bañarte…”, retrucó la periodista. “Pero también vivo en un piso de Puerto Madreo, ¿y eso qué tiene que ver? ¡¿Vos entendés lo que te acabo de explicar?! Vos escuchás lo que vos querés para difamar a la gente, como es tu costumbre”, contragoleó Amalia. “Esto no es una operación, mirá si nos vamos a prestar para hacer una operación”. “Vos no, pero ella (Díaz de Tejeda) te está usando”.

Con un chat telefónico entre manos, la periodista Mercedes Ninci lanzó acusó con un duro mensaje a Amalia Granata: "hay una candidata que habla mucho de los pobres, de la villa, de su solidaridad con los que no tienen, pero para recorrer Santa Fe pedía que le paguen el avión y un hotel paquetísimo”, anunció en el programa El diario de Mariana.

Su prueba es un mensaje que Granata le envió a Soledad Diez de Tejada, prima de Bárbara Diez (la esposa de Horacio Rodríguez Larreta).



“Avisame el recorrido y te paso el DNI para el avión y la reserva del Ros Tower. Ayer tuve que renunciar a la radio porque no me cambiaban los miércoles. Son 15 mil, más 10 mil de la chica”, le escribió la modelo a Diez de Tejada, quien coordinaba la campaña. Pasándolo en limpio: además del pasaje en avión y el alojamiento en el hotel más exclusivo de Rosario, le pedía el dinero que le pagaba una FM por una participación semanal más un plus para la niñera que cuida a su bebé, Roque Squarzon.



Y aquí no es correcto usar el potencial: el chat existió, como admitió la propia Granata. Pero haciendo varias salvedades. “Es del año pasado, cuando empezaba a militar”, arrancó diciendo Amalia, quien se comunicó telefónicamente con el progama de El Trece.



“Ella (por Díaz de Tejeda) me exigía que tenía que ir más días (a militar). ‘Bueno, mandame la plata extra para pagar niñera y pasajes’, le dije. Pero no es que exijo eso para ir a militar. De hecho acabo de venir en bus de Santa Fe. A veces voy en mi auto y si puedo me pago el avión. Pueden ir a la estación de colectivos de Rosario, donde estuve tomando un café y sacándome fotos con la gente. Me tomé El Rosarino, que sale 400 pesos”.



Tras marcar sus diferencias con Díaz de Tejeda, de quien se alejó porque no le gustaron “cosas de esta señora”, Amalia explicó que en Rosario tiene un departamento propio, y también puede alojarse en la casa de su mamá. “Yo no vivo de la política sino de mi trabajo. Y el tiempo que le destino a la política es el que puedo, porque tengo que seguir trabajando (en Buenos Aires)”, argumentó.



Y entonces, Granata se cruzó con Ninci. Tras denunciar operaciones políticas en su contra porque tuvo aceptación entre la gente, describió sus recorridos por la provincia: “Yo me embarro”. “Sí, pero después tenés un hotel cinco estrellas para bañarte…”, retrucó la periodista. “Pero también vivo en un piso de Puerto Madreo, ¿y eso qué tiene que ver? ¡¿Vos entendés lo que te acabo de explicar?! Vos escuchás lo que vos querés para difamar a la gente, como es tu costumbre”, contragoleó Amalia. “Esto no es una operación, mirá si nos vamos a prestar para hacer una operación”. “Vos no, pero ella (Díaz de Tejeda) te está usando”.