"Si La Alumbrera para, es un daño económico para todos", dijo la gobernadora de Catamarca

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ordenó la suspensión de la actividad en el yacimiento minero Bajo La Alumbrera y advirtió que esta situación significa "un impacto económico muy fuerte" en materia económica para la provincia de cara a la llegada de futuras inversiones.

"Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos", expresó la mandataria, quien advirtió que "no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana".

La Alumbrera está situada en el departamento catamarqueño de Andalgalá, pero fue a Cámara Federal de Tucumán, con competencia en el caso, la que el 11 de julio pasado suspendió la actividad "a fin de que se realicen los informes periciales, in situ, para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente".

En declaraciones formuladas esta tarde durante un acto de entrega de viviendas en el Departamento Valle Viejo, Corpacci advirtió que el fallo "afecta las fuentes laborales".

La gobernadora criticó que durante los últimos siete años la justicia no requirió ningún de informe de impacto ambiental: "en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Mineria( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia".





La reparación del daño ambiental caería en YMAD





"Si una empresa incumple corresponde que se la multe, que se la sancione cuando hay daños, si es que los hay", sostuvo la gobernadora catamarqueña. No obstante alertó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tiene que continuar" y "tanto para la provincia, como para la Nación, resultan un impacto económico muy grande". (Télam)