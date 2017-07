Encontró un iPhone y las llaves de un Mercedes, buscó al dueño por las redes sociales y tuvo su recompensa

Gastón Rivadeneira o @GastonRivadenei, como figura en su cuenta de Twitter, es el tucumano que ayer fue tendencia en el país, luego de publicar una curiosa foto y realizar un gran y solidario gesto.

"Encontré esto en Jhony B. Good YB. El iPhone está apagado, sin baterí; la funda es muy particular. El/la dueña va a saber así se lo devuelvo", escribió Gastón junto con la imagen del teléfono celular y las particulares "llaves" de un auto, que encontró en un reconocido pub de Yerba Buena. Con esa publicación arrancó la búsqueda del dueño.



Encontré esto en Jhony B.Good YB.El iPhone está apagado sin batería, la funda es muy particular el/la dueña va a saber así se lo devuelvo.RT pic.twitter.com/HMHa8ngHau — Gastón Rivadeneira (@GastonRivadenei) 13 de julio de 2017

"Todo comenzó cuando estaba cenando con mi novia: debajo de una silla ví las llaves y el celular. Sin pensar me levanté y fui a recoger las cosas para buscar a su dueño. Siendo sincero, no pensé que iba a llegar a tanto: tuve casi 6.000 retuits y a la publicación la vio gente de todo el país. Hasta yo quedé sorprendido cuando mi teléfono se me ponía lento por la cantidad de notificaciones que me llegaban de Twitter", contó el joven de 20 años a LA GACETA.



A medida que pasaron las horas, la publicación de Gastón fue teniendo cada vez más repercusión, tanto que logró ser tendencia en provincias como Córdoba y Santa Fe.

Me habla cada uno tirando se un lance para ver si le acierta a la funda y se lleva el celular — Gastón Rivadeneira (@GastonRivadenei) 13 de julio de 2017

Claro que Gastón recibió mensajes de todo tipo, entre ellos de personas que decían ser los supuestos dueños del iPhone. Él mismo lo comentó en su cuenta y hasta se rió un poco del oportunismo que algunos quisieron tener luego de su valorable gesto.

"Al dueño pude encontrarlo gracias a su nieta que usa Twitter y vio mi publicación. Ella se la mostró y automáticamente se contactaron conmigo. Me dijo que no me llamaron antes porque pensaron que no veían más las cosas; me dijo 'pensé que no quedaba gente como vos'", recordó Gastón sobre el encuentro.

La publicación continuó siendo compartida (retuiteada) y de esta manera Gastón logró encontrar al real dueño de los objetos, lo que le valió una importante recompensa. El joven publicó y compartió el final de la historia, acompañándola con la foto de $1000 y el llavero del Mercedes que el dueño del iPhone le entregó en forma de agradecimiento por su solidaridad, en tiempos donde este tipo de acciones no abundan.



"Le di sus cosas, entonces él agarró las llaves, sacó el llavero tan particular que tenía y me lo dio. Metió la mano en su bolsillo y sacó plata. Yo, automaticamente, le dije que no podía recibirle, pero me dijo que no había problema y me ofreció una vuelta en su gran auto. En el momento de despedirnos me dio la mano y ahí me dio el dinero (yo le digo el método de las abuelas para dar dinero) y me dijo que lo guarde, le de un buen uso y que muchas gracias", relató el hombre que por ahora trabaja en un emprendimiento familiar.

"Siempre trato de utilizar las redes sociales para ayudar, devolver cosas o lo que sea porque tienen un gran alcance. Hace unos meses encontré un celular en un boliche y también a través de Twitter pude encontrar a la dueña", recordó Gastón su similar experiencia dejando un importante mensaje para el final: "espero poder promover un poco los valores y que la gente se contagie de todo esto".