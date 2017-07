Cristina Kirchner se solidarizó con los trabajadores de Pepsico

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y precandidata a senadora nacional del frente Unidad Ciudadana, publicó hoy un video junto a trabajadoras de Atucha de la localidad de Zárate y se solidarizó con los empleados de Pepsico.

"Las trabajadoras de Atucha en Zárate solo piden trabajo, igual que las trabajadoras de Pepsico en Vicente López", expresó CFK en su cuenta de Twitter con la etiqueta "#Asinosepuedeseguir".

Luego del desalojo en la protesta que realizaron en la planta, Cristina Kirchner les habló a los trabajadores y lees dijo que todo lo que sea capaz de darles se los iba a dar.

"Acá me parece que no es solamente un tema de trabajo, que es fundamental para poder seguir viviendo, es del trabajo, de tecnología, es de educación, de capacitación, de competitividad, es de conocimiento, de argentinos y argentinas. Así que tomo mi amor, toda mi solidaridad, y todo lo que yo pueda y sea capaz de darles, no tengan dudas que lo van a tener", subrayó Cristina Kirchner al hablarles a los trabajadores.

