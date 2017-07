Leonel Vangioni no llegará a River y jugará en el Monterrey, de México

MILÁN, Italia.- El defensor rosarino Leonel Vangioni, postergado en Milan de Italia, no regresará a River Plate por falta de acuerdo económico y su carrera continuará en Monterrey de México, que irrumpió en la puja por el jugador.

El ex Newell's Old Boys tiene decidido salir del club italiano pero no lo sedujo la propuesta de contrato que el acercó River, pese a que priorizaba la vuelta a Núñez, confiaron a Télam fuentes de su entorno.

Al surgir el rumor de su retorno, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, había avisado que el club argentino no estaría dispuesto a pagar por el lateral izquierdo, de 30 años, que marchó a Europa en enero de 2016 con su contrato vencido, sin dejarle rédito económico a la entidad "millonaria".

En las últimas horas, Vangioni -también pretendido por Getafe de España- recibió un sondeo de los Rayados de Monterrey, que es dirigido por el argentino Antonio Mohamed y tiene otros cinco compatriotas en su plantel (Juan Pablo Carrizo, José Basanta, Nicolás Sánchez, Neri Cardozo y Rogelio Funes Mori).

En River, "Piri" Vangioni jugó 129 partidos oficiales, marcó cinco goles y festejó seis títulos, entre ellos, la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. (Télam)