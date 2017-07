San Martín no pudo con Juventud y empató sin goles en Gualeguaychú

No era una parada más para San Martín. El equipo de Diego Cagna juegó por la fecha 43 de la B Nacional en Entre Ríos, ante Juventud Unida de Gualeguaychú, y empató sin goles, por lo que deberá seguir esperando para asegurar su lugar en la segunda categoría a falta de tres fechas para el final del torneo.

El "Santo" necesitaba volver a sumar de a tres para sacarse esa importante mochila y así comenzar a cerrar el torneo que ya coronó campeón a Argentinos. Sin embargo, el "Santo" no encontró el arco en suelo entrerriano y quedó undécimo en la tabal de posiciones.

El plantel de San Martín y un mensaje para Agustín Briones



Juventud no le hizo las cosas fáciles al equipo de La Ciudadela. Urgido por no caer en la zona del descenso, el anfitrión por momentos le robó el protagonismo a San Martín y también tuvo sus chances para abrir la cuenta. Un tiro en el palo y una pelota que Matías Catalán sacó en la línea fueron sus jugadas más importantes.

Por el lado del "Santo", Ramón Lentini esta vez no se conectó con el medio y no recibió pelotas limpias a lo largo de los 90'. El equipo de Cagna también tuvo sus posibilidades, pero otra vez le faltó juego y sufrió por no poder crear mayor cantidad de chances.

De esta manera, con nueve puntos en juego, San Martín necesita sumar al menos dos para seguir tranquilo en la segunda categoría y despedirse de la mejor manera de un torneo que lo tuvo como uno de los equipos más irregulares.