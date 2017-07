Polémica en "La Chacapiedras": "alquilan locales de 2x2 y ocupan 40 sillas en la vereda"

La clausura de seis locales en la esquina de Chacabuco y Piedras generó malestar entre los comerciantes, quienes se quejaron y aseguraron cumplir con las normas. Desde la Municipalidad de la capital, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci aseguró que se busca recuperar los espacios públicos. "Muchos alquilan un local de 2x2 y ocupan 40 sillas en la vereda", sostuvo el funcionario.



Clausuraron seis locales durante un operativo en Las Piedras y Chacabuco

"Esta no es una reacción al hecho ( la violenta pelea del fin de semana ), por la trascendencia que tuvo en los medios. Tenemos actas de los relevamientos que hacemos periódicamente en la zona, sobre todo por la cantidad de sillas que instalan los comerciantes. Muchos alquilan un local de 2x2 y ocupan 40 sillas en la vereda", le explicó Berarducci a LAGACETA.com.Si bien reconoció que la actividad comercial en la zona se realiza con legalidad, se mantuvo rígido al sostener que es necesario que se concreten "bajo las normas". "Es lícito que los jóvenes y adultos busquen lugares de esparcimiento y se quieran divertir. No luchamos contra eso. Sino que sea bajo las normas. No es un tema aislado. Queremos recuperar la institucionalidad y los comerciantes deberán adecuarse a las normas. Tienen que coexistir con los vecinos y convivir con el entorno", aclaró el funcionario municipal.

Sobre el procedimiento de ayer, que terminó con seis locales clausurados, Berarducci aclaró que los comerciantes tienen el derecho a demostrar que estaban en regla. "Los organismos de control aplicaron la normativa vigente. El Tribunal de Faltas deberá labrar las actas, escuchar los descargos de los comerciantes y determinar, sí es necesario, una multa".

"Son recurrentes las denuncias de los vecinos por los excesos de las personas que concurren a los locales. La ciudad es de todos y tenemos que recuperar los espacios públicos", concluyó el funcionario, que bregó por reordenar la zona, conocida como "La Chacapiedras", un conglomerado de bares y locales de comida que durante los fines de semana convoca a cientos de tucumanos.