Las denuncias de Elías de Pérez sobre las irregularidades en el IPV

Contratos firmados por una repartición provincial que no coinciden con los montos que la Nación asignó a esos acuerdos. Sobreprecios. Testaferros. Facturaciones millonarias que no se corresponden con los presupuestos originales. Estas son algunas de las irregularidades que Silvia Elías de Pérez, senadora radical, adjudicó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).



Según la senadora, Gustavo Durán -interventor del instituto- habría diseñado un sistema “paralelo” en la entidad que conduce. “En esta estructura paralela hay dos coordinadores. Uno es Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del Ipvdu) y otro es (Miguel) Jiménez Augier (coordinador de Planeamiento Habitacional del Ipvdu). ¿Qué hace con estos dos? Son los brazos ejecutores; uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y otro, la adjudicación de las viviendas”, acusó la parlamentaria en Panorama Tucumano, el programa político de LA GACETA.



Una empresa bajo la lupa



La empresa Marán Constructora S.R.L. resultó beneficiada con contrataciones directas del Ipvdu por un monto total de casi $ 50 millones. Elías de Pérez vinculó esta empresa al coordinador de Programas Federales del instituto. “Barrionuevo, según lo que me informan y que eso hay que terminar de comprobarlo, parecería que adquiere una empresa utilizando dos testaferros”, declaró la senadora. Señaló a los actuales dueños de Marán, los hermanos Sebastián Alejandro y Darío Martín Nieva, como los presuntos prestanombres.



“A partir del 2008 Marán empieza a ser la adjudicataria privilegiada del Ipvdu y va teniendo prácticamente el 95% de su trabajo a través del instituto”, cuestionó la parlamentaria. Agregó que en algunas de las obras en las que está involucrada esta empresa se detectaron serias irregularidades (se informa por separado). “Hay obras que en muchos casos se sobrecertifican y los montos de obra que la Nación declara que han mandado por determinados convenios no tiene nada que ver con lo que la empresa declara”, enumeró Elías de Pérez.



Contra Jiménez Augier



La parlamentaria insistió en su ataque y apuntó contra el patrimonio del funcionario Miguel Jiménez Augier. “Creo que ni él ni toda su familia, él y sus hijos, no pueden justificar el aumento patrimonial que han tenido. Realmente, ver las declaraciones juradas da pavor. Ni siquiera los autos que tienen pueden llegar a justificarlos con los sueldos que sustentan”, criticó.



Afirmó que su equipo de trabajo analizó los gastos de Jiménez Augier y de algunos miembros de su familia en base a la documentación de diversos organismos. Según la parlamentaria, sus gastos serían superiores a los ingresos que perciben como empleados del Estado.