"Si tenés a Milo": la conmovedora carta de una joven que busca a su perro

La publicacación de Nadia Tapon, una joven entrerriana que extravió a su perro labrador, ya llegó a más de 30.000 compartidos en Facebook. Le escribió una carta a quien posiblemente haya encontrado a su mascota con la esperanza de poder recuperarla.

"Si tenés a Milo" tituló el texto junto a una foto en la que el perrito aparece junto a Nadia, embarazada.

La carta completa:

SI TENÉS A MILO

Es necesario que sepas la historia de esta foto... La panza todavía era chiquita, pero el ya sabia que venia un hermano y no quiso quedar afuera. Si bien soñaba con hacer una foto con la panza y el, no creí que fuera posible, porque el es una bola de energía... Nunca lo llamamos, el estaba en el patio jugando, entro solito, se sentó al lado mío y se puso a posar, como diciendo yo también soy de la familia, no pensaban sacarse una conmigo?

Si tenés a MILO, es necesario que sepas que el duerme cada noche en el living de nuestra casa, en su cucha de corderito cuando hace frío y debajo de la mesa en el verano... El calor no lo soporta, así que duerme cada siesta en nuestra pieza con aire acondicionado...

Necesitas saber que le tiene mucho miedo a la pirotecnia, así que en las fiestas el se refugia abajo de nuestra cama y con musica tranquila de piano...

Necesitas saber que por mas sueño que tenga el no se duerme sin su beso en la frente de buenas noches... Que si le dan esos ataques que no puede respirar, esta acostumbrado a que su mamá y su papá saltan de la cama para contenerlo...

Necesitas saber que ama el agua, pero la del río, arroyo o pileta, es muy ansioso para disfrutar del chorrito de la manguera...

Y no terminaría nunca de hablar de el... Pero lo mas importante que necesitas saber es que el no tiene dueños, el tiene papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos... El es nuestra familia y nosotros lo somos para el... Lo necesitamos!

Confio en que no sepas todavía que lo buscamos, así que ni bien te enteres o sepas algo de el comunicate por favor, hay recompensa... Aunque daría la vida por volver a verte...

3434503286\3436215360 Enzo Gadea

Milo se perdió en Diamante, Entre Ríos, Argentina. El 30\06\2017