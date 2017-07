Daniel Agostini sobre su adolescencia: "pensé que me iban a violar"

El cantante de cumbia Daniel Agostini sufrió bullying en su adolescencia y él se animó a contarlo.

Además, el ex marido de Nazarena Vélez dijo que recibió fuertes amenazas y que eso lo traumaba demasiado.

"Sufrí bullying cuando era pibe...uno que me corría para pegarme y me asustaba, la pasaba mal, me amenazaba, hasta agarraba un cuchillo", detalló Agostini.

El cantante admitió que luego de esa vivencia le quedaron marcas que luego supo superar.



"Después crecí y cuando lo crucé se comió los mocos. Me quedó el trauma, tenía la sensación que me violaba o que me cagaba a cuchillazos pero con el tiempo le dije 'a quién te comiste gil', sentenció Agostini, según informó Rating Cero"