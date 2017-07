Romero polemizó con Hofer por el operativo en "La Chacapiedras"

Luego del operativo que se realizó esta tarde en los locales de Las Piedras y Chacabuco, el subsecretario de Tránsito, Enrique Romero, le pidió a el secretario de Seguridad, Paul Hofer, que inspeccione el trabajo que realiza el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) en la zona.

En declaraciones a LA GACETA, Romero señaló que uno de los problemas que reclaman los vecinos de la zona es la venta de alcohol a menores de edad, algo que debe ser regulado por los empresarios y por el mencionado organismo.





“Primero quiero aclararle al señor Romero que el IPLA es un instituto autártico de la provincia y no depende de la Secretaría de Seguridad. También sería importante que él recuerde que los vendedores ambulantes fueron retirados del microcentro por la Policía y no por el municipio. Lo mismo ocurrió esta tarde, que la fuerza le prestó colaboración para que realizaran esas medidas que se deberían haber hecho hace meses”, señaló Hofer en una charla con este diario.

Video: "volaron" sillas, mesas y botellas en una violenta pelea en "La Chacapiedras"



El funcionario también cuestionó el desarrollo de la llamada “Chacapiedras”. “No es culpa de la provincia que esos negocios irregulares hayan proliferado en ese sector de la ciudad. No se los controló, al igual que no se controla a las cinco personas que se movilizan en una moto. Eso es responsabilidad de la autoridades de Tránsito, pero también colaboramos realizando este tipo de control, aunque no es nuestra obligación”, añadió.

Romero también dijo que Hofer dejaría el cargo en las próximas horas. “Yo le diría que se dedique a trabajar”, concluyó Hofer.