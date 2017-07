Lula, ex presidente de Brasil, fue condenado a nueve años de prisión por corrupción

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a nueve años y seis meses de prisión por cargos de corrupción en el proceso conocido como "Lava Jato", según informaron varios medios brasileños citando al juez a cargo del juicio, Sérgio Moro.

Los fiscales piden condenar a Lula a prisión

Este es el primero de cinco procesos judiciales que enfrenta y que están vinculados a una trama de sobornos.

Los abogados de Lula, quien sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil, habían dicho que apelarían un fallo de culpabilidad y alegaron que el juicio es una persecución política.

El ex presidente continuará en libertad mientras dure el proceso de apelaciones.

El juez Moro encontró culpable a Lula de aceptar 3,7 millones de reales en sobornos de la firma de ingeniería OAS SA.

Empresario brasileño afirma que pagó U$S 150 millones en sobornos a Lula

Los fiscales dicen que, con ese dinero, la empresa le remodeló un departamento tríplex en la playa al político y que, a cambio, recibió su ayuda para obtener contratos con la estatal Petrobras, detalló la agencia Reuters.

"Nunca tuve la intención de adquirir el tríplex. Yo no lo solicité, no lo recibí ni lo pagué; no lo tengo", le había dicho el ex mandatario al en su declaración del 10 de mayo.

Lula negó que sea corrupto y atacó a la prensa

Lula siempre negó que el departamento sea de su propiedad -sigue a nombre de OAS-, pero el propio ex presidente de la constructora, Leo Pinheiro, ahora convertido en colaborador de la Justicia, declaró lo contrario.

Afirmó que Lula le había pedido no poner el inmueble a su nombre hasta que se diluyeran las investigaciones anticorrupción de la operación Lava Jato.