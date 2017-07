Jey Mammon contó que el Papa Francisco le dijo que se iba a ir al infierno por ser gay

Pampita debutó en su propio programa online y dio qué hablar. En cada edición, distintas figuras la visitan y charlan de su vida privada. Una de ellas fue Jey Mammon, quien recordó una anécdota junto al Papa Francisco y dejó con la boca abierta a la modelo.

Mammon conoció al Sumo Pontífice cuando tocaba el órgano en las misas de una parroquia en Palermo. En ese momento, Francisco era arzobispo de Buenos Aires. El cómico comentó que hablaba mucho con él en cada encuentro y recordó una conversación que habían tenido: "con Bergoglio he hablado muchas cosas de mi identidad. Él me dijo que (los homosexuales) nos vamos todos al infierno. Con un poco de humor. Yo le dije que me iba a encontrar con muchos de ellos también".

Asorada, la modelo volvió a preguntarle si lo que contaba era verdad. "Sí, es el discurso de la Iglesia. Me lo dijo con humor. Igualmente ahora habla de otra manera y la gente pretende leer o escuchar en boca de él cosas que no dice. Si bien es súper humano y es distinto a los demás, el discurso de la Iglesia es otro y el de él también es ese discurso, no es el que queremos escuchar", respondió.

"La Iglesia expulsa a los gays y es la realidad. Yo a veces hablo con gente muy cercana a él y la realidad es que no hay una aceptación", finalizó.