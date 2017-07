Fotos y videos: en la Antártida, se desprendió un iceberg 64 veces mayor a la Capital tucumana

Un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia, se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida, informaron hoy los científicos que vigilaron su evolución.

Los expertos en estudios antárticos de la Universidad galesa de Swansea indicaron a través de un comunicado que el desprendimiento se produjo entre el el lunes pasado y hoy, cuando el iceberg se separó del segmento Larsen C del continente blanco.

El iceberg, que es 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, pesa más de un billón de toneladas, según los científicos del proyecto Midas.

La ruptura fue detectada por el instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA, consignó la agencia de noticias EFE.

Un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia, se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida, informaron hoy los científicos que vigilaron su evolución.



Los expertos en estudios antárticos de la Universidad galesa de Swansea indicaron a través de un comunicado que el desprendimiento se produjo entre el el lunes pasado y hoy, cuando el iceberg se separó del segmento Larsen C del continente blanco.

El iceberg, que es 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, pesa más de un billón de toneladas, según los científicos del proyecto Midas.

La ruptura fue detectada por el instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA, consignó la agencia de noticias EFE.

The Larsen-C rift opening over the last 2 years from #Sentinel1 pic.twitter.com/MT9d3HAw1M