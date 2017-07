"Vinimos a dar una mano y nos llevamos una gran victoria", afirmó Canuto

Atlético despejó cualquier duda en el segundo tiempo y con un despliegue futbolístico notable, tuvo su gran noche de estreno en la Copa Sudamericana.

En el "Tahuichi Aguilera", de Santa Cruz de la Sierra, debutó con victoria 3-2 sobre Oriente Petrolero en los 32avos. de final e Ignacio Canuto, como en casi todos los partidos con la celeste y blaca desde que se adueñó de la titularidad, volvió a ser uno de los pilares del equipo.

Después del encuntro, entrevistado por Fox Sports, el santafesino dejó su parecer: "le hemos ganado a un equipo que tiene mucho más historia que nosotros en las copas. Esto es muy lindo, son las grandes satisfacciones que ta da el fútbol. Y también la gente, que está siempre con nosotros".

Tras resaltar lo difícil que resulta enfrentar a jugadores como Freitas y Meza, el zaguero se sinceró: "sinceramente, vine a dar una mano. Si no, no había jugadores. No sé que va a pasar, todavía no arreglé".

Y ante la acotación del periodista del interés de Miguel Ángel Russo para llevarlo a Millonarios, de Colombia, Canuto respondió: "ahora lo voy a pensar bien y veré qué es lo que me conviene más".