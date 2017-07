Atlético va por otra noche de copa para el recuerdo

Atlético seguirá esta noche con su periplo internacional tras su paso por la Copa Liberadores, competencia que le permitió acceder a la Sudamericana y cuyo debut se producirá en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde enfrentará a Oriente Petrolero.

Los "Decanos" llegaron el domingo a Santa Cruz de la Sierra con un plantel con muchos juveniles, a los que debió recurrir el técnico Ricardo Zielinski para cubrir las ausencias de casi una docena de futbolistas que se alejaron del club cuando se vencieron sus contratos el 30 de junio pasado.

El video motivacional de los hinchas de Atlético para el debut en la Sudamericana

El plantel quedó diezmado y los dirigentes no tuvieron tiempo para incorporar los refuerzos necesarios para cubrir las ausencias ya que sólo llegaron Gervasio Núñez (ex Sarmiento) y Alejandro Melo (ex Nueva Chicago), quienes fueron incluidos en la delegación pese a que sólo tienen tres entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Ante este panorama, Zielinski recurrió a siete juveniles, entre ellos Jonás Romero y Carlos Lapettina, de 16 años y sin ninguna experiencia con el equipo superior hasta el momento.





Otra sonrisa para Atlético: subió un puesto en el ránking mundial de clubes

Otra sonrisa para Atlético: subió un puesto en el ránking mundial de clubes





La situación podría agravarse después del cotejo de hoy ya que luego de enfrentar a Oriente Petrolero también se marcharían Bruno Bianchi y Fernando Zampedri.

Una situación similar atraviesa Oriente Petrolero, que sufrió varias bajas en su plantel, aunque al menos tuvo tiempo para encarar la renovación con la contratación de cinco refuerzos.

El conjunto boliviano llega a esta instancia después de eliminar a Deportivo Cuenca, con el que igualó 1 a 1 en ambos cotejos pero se impuso por 8 a 7 en la definición con remates desde el punto del penal, en el encuentro revancha jugado en Ecuador.

Para el partido de esta noche, los "Decanos" pretenden sacar un buen resultado y quedar bien parados de cara al revancha que se disputará en Tucumán.